いつも誘いを断る獣医が、あっさり我が家に！ 彼とかわいい犬と一緒に過ごせて幸せ／DOG SIGNAL15 65
『DOG SIGNAL15』（みやうち沙矢/KADOKAWA）第65回【全67回】
【漫画】『DOG SIGNAL』を第1回から読む
元カノから突然犬を押し付けられてしまった優柔不断な青年・佐村未祐。慣れない犬の世話に手を焼いていたある日、散歩中に神業ドッグトレーナーの丹羽眞一郎と出会う。丹羽の犬を扱う技術に魅了された未祐は、彼のトレーニング教室「Proud Dog」で弟子として働き、犬との接し方を学ぶことに。新米ドッグトレーナーの成長を描き、アニメ化も話題となった人気作『DOG SIGNAL』。ほっと癒され心あたたまる、犬と人との絆を繋ぐストーリーをお楽しみください。ご好評につき、3月6日発売の最新第15巻から新たなエピソードをお届けします！
【漫画】『DOG SIGNAL』を第1回から読む
元カノから突然犬を押し付けられてしまった優柔不断な青年・佐村未祐。慣れない犬の世話に手を焼いていたある日、散歩中に神業ドッグトレーナーの丹羽眞一郎と出会う。丹羽の犬を扱う技術に魅了された未祐は、彼のトレーニング教室「Proud Dog」で弟子として働き、犬との接し方を学ぶことに。新米ドッグトレーナーの成長を描き、アニメ化も話題となった人気作『DOG SIGNAL』。ほっと癒され心あたたまる、犬と人との絆を繋ぐストーリーをお楽しみください。ご好評につき、3月6日発売の最新第15巻から新たなエピソードをお届けします！