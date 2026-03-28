俳優の峯田和伸、若葉竜也が２８日、都内で行われたダブル主演映画「ストリートキングダム 自分の音を鳴らせ。」（田口トモロヲ監督）の公開記念舞台あいさつに、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、宮藤官九郎らと登壇した。

日本のロック史に革命を起こした１９７８年のムーブメントを描いた物語。カメラマンのユーイチ役を演じた峯田は「銀杏ＢＯＹＺ」としてバンド活動をしていることに触れ「ちゃんとしている人、常識人がめちゃくちゃ格好いい音楽を作れるかというと、そうじゃない。生活が破綻している人が、かっこいい音楽を作ることもある。いろんな人がいないと成り立たない。自分が周りの人に協力してもらって、活動できているんだなと思いました」と語った。

峯田は田口トモロヲ監督に誘われ、２００３年の映画「アイデン＆ティティ」の主人公・中島役で俳優デビューした。２３年が経過しているが、「ストリートキングダム−」の撮影現場で「アイデン−」でも共演した中村獅童と再会し、「獅童くんから『中島！』って呼ばれて、一瞬で当時の関係性に戻れた」と絆の深さを強調した。