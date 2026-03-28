お笑いコンビ「ナイツ」が28日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、春休みを振り返った。

今週、春休みを取っていた2人。土屋伸之は人生初のハワイに行ったことを報告した。一方で、相方の塙宣之は広島へ。現地で見たテレビ番組に驚いたという。

「広島でテレビを見ていたら、広島の番組ばっかりなんですね、広島東洋カープの」。プロ野球開幕を目前に控えたタイミングだったためか、特番が組まれていたという。

「『達川アカデミー』って言ってさ、ずっと広島の…ゴールデンだよ？『球辞苑』より、より野球に詳しい番組。普通、ゴールデンとかだとさ、選手の趣味とか、そういうところを掘り下げたことをやるじゃん？開幕どういう戦略でいくかとか、7時から9時まで。俺、全部見たけどね。凄い番組やってるなって」

元広島捕手の達川光男氏の名を冠した、カープファンに向けたガチ分析番組をゴールデン帯で放送していたといい、「それを見てたら、やっぱり広島ファンになるわ」と感心していた。

広島は27日の開幕戦で、中日を相手に4点リードを9回に追いつき、10回サヨナラ勝ち。劇的な滑り出しを見せた。開幕前予想では、阪神を優勝候補に挙げる評論家も多いが、塙は「広島の達川さんの2時間を聞いていたら、広島がダントツ首位だよ」と話していた。