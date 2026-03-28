TBSの井上貴博アナウンサー（41）の冠ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜後1・00）が28日、最終回を迎えた。

この日は「これが私の幸せ！」をテーマにリスナーから多くのメッセージが寄せられた。

「爪痕」を期待する声に 井上アナは「爪痕？わからないですけど、自分がこの4年間やらせてもらって変化というか変わることは大事だなと。変わらない、現状維持は悪」としつつ「言っちゃっていいよね、Podcast」と笑った。

最後にはリスナーからの「マッチングアプリの成果」を問われるメッセージも。「マッチングアプリは実際、やったんですけど、やめてしまいまして」とぶっちゃけ。「人生いろいろ。何か報告ができるときはPodcastで」と話した。

最後の言葉は「4年間、本当にありがとうございました。またね」だった。

「週末ノオト」の後を引き継いだ同番組は井上アナをメインパーソナリティーとして2022年4月に放送開始。平日は報道番組「Nスタ」のメーンキャスターとして連日出演する中でのスタートだった（現在は月〜木曜日担当）。

初回放送では「私、とんでもなく緊張してやがる。さっき（本番前）のチャキチャキから一気にきましたわ。新陳代謝レベルが小学校5年生から変わっていないので、今も脇汗がひどいことになっています」と、極度の緊張ぶりを打ち明けていた。

今年2月28日の放送で、3月28日に番組が終了することを発表していた。