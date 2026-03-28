遊び心と実用性を高めたパッケージ

2026年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」で披露された各メーカーの提案は、単なるショーモデルにとどまらず、今後のクルマづくりの方向性を示すものとして印象的でした。

その中でダイハツが提示したコンセプトは、軽自動車の可能性をあらためて問い直す内容として、多くの来場者の関心を引きました。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツ新「“ちいさな”スライドドアワゴン」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

特にダイハツが提案したコンセプトカー「ムーヴ ♯ootd」は、数ある展示車の中でも、このモデルは派手さで目を引くというより、日常に自然と溶け込む価値観を丁寧に表現していた点で印象に残る存在でした。

ベースとなっているのは、2025年6月にフルモデルチェンジを果たした軽ハイトワゴン「ムーヴ」です。

この新型では、歴代モデルとして初めて後席にスライドドアが採用され、使い勝手が大きく向上しました。狭い駐車スペースでの乗り降りや、荷物の出し入れといった日常的なシーンにおいて、その利便性は非常に高く、軽自動車の枠を超えた実用性を実現しています。

ムーヴ ♯ootdは、そうした機能的な進化を土台にしながら、さらに一歩踏み込んで“日常の楽しさ”を可視化したモデルと言えるでしょう。

「♯ootd」という名称は、「Outfit Of The Day（今日の服装）」を意味するSNSのハッシュタグから取られています。

つまりこのクルマは、単なる移動手段ではなく、その日の気分やスタイルに合わせて選びたくなる存在として位置付けられています。

洋服を選ぶようにクルマを楽しむという発想は、これまでの自動車の価値観とは少し異なるものですが、日常に寄り添う軽自動車だからこそ成立する提案でもあります。

エクステリアは、ブルーとホワイトを組み合わせたツートンカラーが大きな特徴です。鮮やかでありながらも派手すぎず、街中の風景に自然と馴染む色使いとなっています。

フロントには専用デザインのグリルが採用されており、シンプルな中にも個性を感じさせる表情が作り込まれています。

また、ルーフラックの装備によってデザイン面でのアクセントを加えると同時に実用性も確保されています。

例えば、ちょっとしたアウトドア用品や買い物の荷物を積み込む場面を想像すると、この装備が日常の延長線上にある楽しみを支えていることがわかります。

内装に目を向けると、さらにこのモデルのコンセプトが明確になります。シートやトリムにはデニム調の素材が採用されており、視覚的にも触感的にもカジュアルな印象を与えます。

デニムという素材は、使い込むほどに味わいが増す特徴を持っていますが、そのイメージを車内空間に取り入れることで、時間とともに愛着が深まるような雰囲気が演出されています。

単に見た目がおしゃれというだけでなく、日常的に使い続けることを前提とした設計思想が感じられます。

さらに、カップホルダー周辺やセンタークラスターパネルには純正アクセサリーが効果的に組み込まれており、実用性と遊び心がバランスよく共存しています。

操作性を損なうことなく、ちょっとした個性を加える工夫は、ユーザー自身がクルマをカスタマイズしていく楽しさにもつながります。

このあたりの設計は、既製品として完成されたクルマというより、使いながら自分らしく育てていく道具としての側面を強く感じさせます。

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このようにムーヴ ♯ootdが示しているのは、特別なシーンのためのクルマではなく、日々の生活を少しだけ豊かにする存在です。

通勤や買い物、週末のちょっとした外出といった、ごく当たり前の行動の中に小さな楽しみを見出す―そのための工夫が、デザインや装備の随所に散りばめられています。

大きさや性能だけでは測れない魅力を、日常の延長線上でどう表現するか。ムーヴ ♯ootdは、その問いに対するひとつの答えとして、新鮮な印象を与える一台といえるでしょう。