MISIAの新曲「舟いっぱいの幸を」が、石川県の能登半島を走る『のと鉄道』の列車到着メロディに起用される。

（関連：Mrs. GREEN APPLE、King & Prince、嵐、MISIA……さまざまな形で“夢と魔法”を届けるディズニーコラボ）

本楽曲は、松任谷由実が作詞作曲を手がけており、石川県 能登のラジオ局を題材としたドラマ『ラジオスター』（NHK総合）の主題歌として書き下ろされた一曲となっている。

『のと鉄道』は、石川県の能登半島 七尾湾岸の海沿いを走るローカル線で、令和6年能登半島地震で大きな被害を受けながらも約4カ月後に運転を再開し、地域に根差した復興のシンボルとして親しまれている。そうした背景から、石川県に想いを寄せるMISIAと松任谷による楽曲を「より身近な場所から能登の皆さんに届けたい」という願いに、鉄道側が強く賛同し、今回の取り組みが実現した。

楽曲は、3月29日の朝より、のと鉄道の終着駅 穴水駅に列車が到着する際のメロディとして放送される。

また、3月31日発行予定の石川県の広報誌『もっといしかわ』内では、本楽曲がMISIAのメッセージと共に紹介されている。さらに、ドラマの放送に合わせて石川県の金沢駅ではドラマの企画展が開催され、MISIAと楽曲がパネルで紹介される予定など、楽曲を通じて石川県や能登地域との取り組みが展開されている。

さらに、石川県 本多の森 北電ホールにて、現在開催中のライブツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON The Future Begins at the Grand Horizon』の追加公演が決定。日程は8月22日、23日の2日間となっており、チケットなど公演情報の詳細はツアー特設サイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）