江野沢愛美、夫から「店出せる」と好評の料理動画に絶賛の声「すぐにでも真似したい」「簡単なのに本格的」
【モデルプレス＝2026/03/28】モデルで女優の江野沢愛美が3月27日、自身のInstagramを更新。夫の北條慶から好評だった料理動画を公開した。
【写真】29歳新婚モデル「簡単なのに本格的」店出せると好評の手作りパスタ
江野沢は「◆が一口食べて「まな、店出せるよ！！！！」と好評だったパスタ 実は市販のジェノベーゼソースを少し加えてるので味付けはとっても簡単」（※◆は正式には男の人のマーク）とつづり、パスタを作る動画を公開。パスタのレシピを公開しつつ、ソースを試食しグッドポーズをする姿などを披露している。
この投稿に「すぐにでも真似したい！」「簡単なのに本格的レシピ」「レシピ動画参考になる」「絶対美味しい」などといった声が寄せられている。
江野沢は、2022年7月に「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」で共演した北條との交際を公表。2023年3月に自身のSNSを通じて「この度かねてよりお付き合いさせていただいた北條慶さんと結婚致しました」と報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】29歳新婚モデル「簡単なのに本格的」店出せると好評の手作りパスタ
◆江野沢愛美、パスタレシピ動画公開
江野沢は「◆が一口食べて「まな、店出せるよ！！！！」と好評だったパスタ 実は市販のジェノベーゼソースを少し加えてるので味付けはとっても簡単」（※◆は正式には男の人のマーク）とつづり、パスタを作る動画を公開。パスタのレシピを公開しつつ、ソースを試食しグッドポーズをする姿などを披露している。
◆江野沢愛美のレシピ動画が話題
この投稿に「すぐにでも真似したい！」「簡単なのに本格的レシピ」「レシピ動画参考になる」「絶対美味しい」などといった声が寄せられている。
江野沢は、2022年7月に「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」で共演した北條との交際を公表。2023年3月に自身のSNSを通じて「この度かねてよりお付き合いさせていただいた北條慶さんと結婚致しました」と報告していた。（modelpress編集部）
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