鈴木亮平「リブート」続編の可能性に言及「1つ言えるのは」
【モデルプレス＝2026/03/28】俳優の鈴木亮平が28日、TBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に、共演の戸田恵梨香、King ＆ Princeの永瀬廉とともにVTR出演。自身が主演を務める同局系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の続編の可能性について言及した。
【写真】「リブート」“一人二役”吹き替え俳優が鈴木亮平そっくり
29日に最終回を迎える同ドラマについて鈴木は「ドキドキですね。明日、新たに明らかになる新たな真実みたいなところもあるので」と明かし「このドラマはエクストリーム・ファミリー・サスペンスというジャンルで言ってるんですが、ファミリーが濃いですね。ものすごく感動していただける回になってるんじゃないかなと思います」と伝えた。また、永瀬は「足りないですよね、尺が」と口に。司会から「（尺に）入り切るんですか？」と聞かれた鈴木は「入り切ります。1つ言えるのは、続きは映画でとかないです。シーズン2へ続くとかないです。ちゃんと終わります」と断言した。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「リブート」“一人二役”吹き替え俳優が鈴木亮平そっくり
◆鈴木亮平「リブート」続編の可能性に言及
29日に最終回を迎える同ドラマについて鈴木は「ドキドキですね。明日、新たに明らかになる新たな真実みたいなところもあるので」と明かし「このドラマはエクストリーム・ファミリー・サスペンスというジャンルで言ってるんですが、ファミリーが濃いですね。ものすごく感動していただける回になってるんじゃないかなと思います」と伝えた。また、永瀬は「足りないですよね、尺が」と口に。司会から「（尺に）入り切るんですか？」と聞かれた鈴木は「入り切ります。1つ言えるのは、続きは映画でとかないです。シーズン2へ続くとかないです。ちゃんと終わります」と断言した。
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”となっている。（modelpress編集部）
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