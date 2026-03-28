三上悠亜、台湾チアのショーパンショットにファン熱狂「破壊力がすごすぎる」「アイドルかと思った」
【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの三上悠亜が3月26日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「アイドルかと思った」台湾チアのショーパンショット
台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」に加入した三神は「昨日は無事試合も勝って、幸せな気持ちでホテルに帰ってこれました」「明日もチア頑張ります」とつづり、ベッドに横たわる姿や椅子に座る姿を公開。ツインテールで黒のジャージのトップスに、黒のショートパンツを合わせたショットで、色白の美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「破壊力がすごすぎる」「スタイル抜群」「アイドルかと思った」「本当に可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「アイドルかと思った」台湾チアのショーパンショット
◆三上悠亜、ショートパンツ姿
台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」に加入した三神は「昨日は無事試合も勝って、幸せな気持ちでホテルに帰ってこれました」「明日もチア頑張ります」とつづり、ベッドに横たわる姿や椅子に座る姿を公開。ツインテールで黒のジャージのトップスに、黒のショートパンツを合わせたショットで、色白の美しい脚が際立っている。
◆三上悠亜の投稿が話題
この投稿にファンからは「破壊力がすごすぎる」「スタイル抜群」「アイドルかと思った」「本当に可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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