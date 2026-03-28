2児の母・石川梨華「めっちゃ好評でした」夫＆子どもの好きな料理公開「盛り付けオシャレ」「レシピ知りたい」
【モデルプレス＝2026/03/28】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月27日、自身のInstagramを更新。手料理を投稿した。
【写真】41歳元モー娘。「好評でした」ロールキャベツ＆ロイホ味付けのハンバーグ
石川は「昨日はロールキャベツとハンバーグ」とつづり、手料理ショットを公開。「いつも子供が食べたいものを優先しちゃう私ですが先日パパに食べたいものある？って聞いたら最近ロールキャベツ食べてないなって言ってて。確かに、子供産まれる前はよく作ってたけど最近まったく作ってなかった よし、パパにサプライズで作ろう！」と夫の好みの食事に決めたと明かした。
さらに「ハンバーグは子供たちがロイホのハンバーグが大好きなのでガーリッククリームソースを作ってみたらめっちゃ好評でした」と子供たち好みの味付けに工夫したことを明かし、ハンバーグ、モヤシと人参とほうれん草とキュウリのナムル、卵焼き、ブロッコリーが乗ったプレートとロールキャベツが入った椀が並んだ食卓を公開している。
この投稿にファンからは「旦那さんへもお子さんへも好きな料理作るなんて素敵」「羨ましすぎる」「食べてみたい」「ソースのレシピ知りたい」「盛り付けオシャレ」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「好評でした」ロールキャベツ＆ロイホ味付けのハンバーグ
◆石川梨華、夫＆子どもへの食事ショット披露
石川は「昨日はロールキャベツとハンバーグ」とつづり、手料理ショットを公開。「いつも子供が食べたいものを優先しちゃう私ですが先日パパに食べたいものある？って聞いたら最近ロールキャベツ食べてないなって言ってて。確かに、子供産まれる前はよく作ってたけど最近まったく作ってなかった よし、パパにサプライズで作ろう！」と夫の好みの食事に決めたと明かした。
◆石川梨華の食事ショットが話題
この投稿にファンからは「旦那さんへもお子さんへも好きな料理作るなんて素敵」「羨ましすぎる」「食べてみたい」「ソースのレシピ知りたい」「盛り付けオシャレ」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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