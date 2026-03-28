歌手の小柳ルミ子さん（73）が2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つ衣装ショットを披露した。

「アドリブで踊っちゃった」

小柳さんは、「もう1ヶ月以上も前の収録だから私が振り付ける振りも固まってなくてアドリブで踊っちゃった」といい、華やかなノースリーブの衣装ショットや歌唱する様子を投稿した。

つづけて、「美里さんと坪井さんにも『ルミ子さん、カッコいーい！』と言って頂き嬉しかったです」とつづり、「踊りながら歌う...水を得た魚の様に生き生きする自分を感じ楽しかったです」と語っていた。そして、「テレビ初歌唱が『人生、歌がある』で良かった」振り返っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ゴールドのノースリーブ衣装を着用。スポットライトを浴びてステージに立つ姿を披露していた。4枚目では、片手をあげて、マイクを持ち歌唱する姿をみせていた。13枚目では、両手を広げてポーズをとり笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「かっこすぎるでしょ」「なんて素敵」「スタイル良すぎ」「ホンット惚れ惚れする」といったコメントが寄せられていた。