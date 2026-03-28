明日29日はお花見日和になりますが、その後は4月10日(金)頃にかけて、東日本から西日本を中心に雨の日が多いでしょう。30日(月)から31日(火)は大雨に注意が必要です。全国的に気温は平年より高めで、春本番の暖かさとなる日が多い見込みです。

明日29日は初夏の陽気 30日以降は曇りや雨の日多い

明日29日、日本付近は移動性の高気圧に覆われ、北海道から九州では、おおむね晴れるでしょう。南西諸島は、西から前線がのびてくるため雲が広がり、雨の降る所がある見込みです。





30日(月)は、西から近づく低気圧や前線の影響で、西日本は次第に雨が降りだすでしょう。31日(火)は、低気圧が西日本付近を進み、東北から九州の広い範囲で雨となる見込みです。大雨や荒れた天気となる可能性があるため、今後の情報にご注意ください。1日(水)から2日(木)は、低気圧が三陸沖から千島近海へ進み、低気圧から日本の南の海上にかけて前線がのびるでしょう。晴れ間が出る所もありますが、全国的に雲が広がりやすく、関東など雨の降る所がある見込みです。3日(金)は高気圧に覆われて晴れる所が多いものの、次第に高気圧の中心が東へ離れていくため、4日(土)にかけて天気は下り坂となるでしょう。桜の見頃を迎える所が続々と増える時期ですが、お花見は雨の止む日を狙ってお出かけすることになりそうです。気温は、期間を通して全国的に平年より高めで、春本番の暖かさが続くでしょう。関東から西の地域では、昼間は薄手の上着で十分な日が多い見込みです。特に明日29日は、東京と名古屋で最高気温が23℃、大阪は24℃と5月上旬から中旬並みで、初夏の陽気となるでしょう。

4月5日〜10日 東〜西日本で天気ぐずつく

4月5日(日)から10日(金)の期間は、天気がぐずつく所が多い見込みです。北日本では、8日(水)前後に雨の降る所が多いでしょう。東日本から西日本は、9日(木)にかけて雨の降る所が多く、晴れ間が出る日は限られる見込みです。桜が見頃から散り始めになっていく時期なので、桜の花にとっては厳しい雨となるでしょう。まだ、前線や低気圧の位置の予測にばらつきがあるため、今後も最新の予報をご確認ください。



気温は平年より高く、特に北日本から東日本は平年よりかなり高い日が多いでしょう。