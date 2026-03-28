［前進］

レギュラーシーズンの開幕を２日後に控えた東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム。

巨人のドラフト１位で高卒２年目を迎えた石塚裕惺（ゆうせい）は、ファーム公式戦に出場していた。春季キャンプを一軍で完遂したものの、オープン戦最終日の２２日、二軍でシーズンを迎えることが決まった。

「走攻守、全てにおいてレベルアップするだけです」。石塚は神妙に口を開いた。オープン戦はチームでただ一人、全１６試合に出場したが、３２打数４安打、打率１割２分５厘で、本塁打はゼロ。チャンスを与えられながら、一軍の戦力としてアピールすることはできなかった。

生まれ変わろうとしているチームにおいて、１９歳の石塚は象徴的な存在と言っていい。米大リーグへ移籍した岡本の新人時代をほうふつとさせるスケールの大きさがあり、近い将来の中軸候補として、周囲の期待を一身に背負っている。

チームの再建を託された阿部監督にとっては希望の一人なのだろう。実戦で思うような結果が出なくても、起用し続けたのには理由があった。「一軍の雰囲気の中でやらせるのが大事だった。結果が出なくても最後までいさせようと思っていた」と胸の内を明かす。

チーム内で屈指の練習量をこなし、黙々と課題に向き合う愚直さは、誰もが認めている。石塚本人が口にした「全てにおいてレベルアップ」は、二軍降格を伝えた監督が課した宿題でもある。レギュラーとして伝統を継承し、球団の顔となる選手への成長を願ってやまないのだ。

２７日の開幕戦はドラフト１位ルーキーの竹丸和幸（鷺宮製作所）の好投や、４番ダルベック、救援の北浦らの活躍で阪神に快勝した。新戦力の台頭は喜ばしいが、それだけでは厳しいシーズンを戦い抜くことは難しい。

阿部監督は言う。「二軍に行く人には、いつ呼ばれてもいい準備をしてもらいたい。１年間チームとして戦い、長いシーズンをみんなで乗り越えたい」。石塚ら若手の突き上げもまた、ペナント奪還に欠かせない要素となるはずだ。（平山一有）

◇

巨人の阿部慎之助監督（４７）が就任３年目に掲げたスローガンは、「前進 〜ＧＩＡＮＴＳ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ〜」。不退転の覚悟で臨む指揮官の戦いを追う。