従来の常識を超えるような災害や事故が頻発していることから、総務省消防庁は現場の対応力を向上させようと、人工知能（ＡＩ）やロボットなど最新技術導入の手引となる「消防技術戦略ビジョン」を初めて策定し、近く公表する。

消防関連技術は実用化に向けた検証に時間がかかる点が課題で、同庁はビジョンを通じて全国の消防の最新技術導入を支援する。（地方部 西田真奈美）

ビジョン策定の背景には、災害の激甚化・頻発化やインフラ老朽化に伴う事故など、地球環境や社会情勢の変化がある。同庁によると、１日の総雨量が３００ミリを超えるような大雨は１９８０年頃と比べて倍増。岩手県大船渡市で昨年２月に発生した山林火災では、広範囲で長期間燃え続けて鎮圧に１２日を要した。埼玉県八潮市で昨年１月に起きた道路陥没事故は地中の下水道管の老朽化が原因で、救助活動が難航した。

そうした事態に対応するため、同庁は昨年６月から専門家や各地の消防職員による消防技術戦略会議を開催。今後想定される南海トラフ地震や首都直下地震も見据え、最新技術を消防活動の現場にどう活用できるかを議論してきた。

ビジョンには研究開発を推進する重点分野として、▽ＡＩによる高度な判断支援▽ロボット・ドローンによる活動可能範囲の拡大▽機器同士をインターネットでつなぐＩｏＴ技術による連携強化――などを例示。１１９番の内容からＡＩが指令員に必要な対応を提案したり、火災現場で消防隊員の位置や身体情報、ドローンの映像を即時に把握して安全確保につなげたりすることを想定している。リチウムイオン電池の発火に伴う火災に対する技術開発も盛り込む方針だ。

今年１月には、消防職員や研究者らを集めた技術検証会も福島県南相馬市で開催し、ビジョン策定の参考にした。ＡＩ搭載ドローンによる熱源感知を試したほか、作業時の身体への負荷を軽減する「パワーアシストスーツ」を救助隊員が装着してエンジンカッターによる切断作業などを行い、動きやすさや着用方法を確認した。

同庁幹部は「最新技術導入を推進し、災害や事故から命を守れる体制をつくりたい」と話している。