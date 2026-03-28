◇ナ・リーグ ドジャース5─4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で終盤に勝ち越し点を奪い、接戦をものにして開幕2連勝を飾った。デーブ・ロバーツ監督（53）も試合展開に納得の表情を見せた

3回にベッツが逆転3ランを放って4─2と試合をひっくり返したが、直後の4回に先発・シーハンがつかまると、後を継いだドライヤーが2点打を浴び4─4に追いつかれた。

試合は同点のまま8回を迎えたが、1死三塁から新加入のタッカーが右前に勝ち越し打。1点リードの9回はこちらも新加入の守護神、ディアスが相手打線を封じチームを連勝に導いた。

ロバーツ監督は8回の勝ち越し点について「あの回は良かった。フリーランドの二塁打が大きかったし、翔平が三塁に進めたのも大きかった。アウトを一つ使ってでも三塁に進めたのは重要だった」と大谷のニゴロでフリーランドを二塁から三塁まで進めたことも大きいとうなずき「タッカーが良い打席でヒットを打った」とタッカーの勝負強さに目尻を下げた。

この日はタッカー、ディアスが機能し「オフシーズンの補強2人が大きな働きをした」と安堵した。