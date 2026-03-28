広島電鉄は２８日、広島市中心部を一周する路面電車の新系統「循環線」を開業した。

路面電車のループ化が都市の活性化につながるとの期待から同様の取り組みが各地で進んでおり、専門家は「利便性を高めることで、人も経済も回る好循環が生まれる可能性がある」と指摘する。（広島総局 岡本与志紀）

２８日午前、広島市中心部を走り始めた循環線は１周約７キロ。電車は、原爆ドームに近い繁華街や美術館など文化施設が集積するエリアを約４５分で周回し、計２１の電停に停車する。

路線沿いで呉服店を営む男性（７５）は「仕事や買い物で路面電車をよく使うので、乗り換える手間が省けてうれしい。地域の発展にもつながってほしい」と話し、記念の特別電車に乗車した。

昨年８月には、ＪＲ広島駅の新駅ビル２階に乗り入れる「駅前大橋ルート」が開業した。広電の山瀬輶明・電車運輸車両部長は「循環線と組み合わせて乗ってもらうことで、路面電車がより身近になる」と話す。

循環線は日中のみの運行で、観光利用が多いと想定している。原爆の熱線と熱風を受けた「被爆電車」を走らせ、平和教育に活用することも検討している。

路面電車のループ化は既存の路線同士をつなぐことで実現している。

札幌市電は２０１５年、線路を一部新設し、札幌市中心部を１周する約９キロの環状ルートでの運行を始めた。市が効果を調べると、１６年度の利用者は前年度と比べて１日あたり２０００人増えたという。

札幌市交通局の担当者は「札幌に初めて来た観光客にも好評です」と話す。

岡山電気軌道（岡山市）は、「岡山駅前」を起点に、後楽園や文化施設があるエリアを巡る環状ルートの運行を２９年度中に開始する。新たな線路約６００メートルの敷設費用など整備費約２７億４０００万円や維持管理費は岡山市が負担する。

岡山市交通政策課の金川伸也課長は「ループ化には投資するだけの価値がある。環状ルートのエリア内には商店街もあり、地域のにぎわい創出につながるはずだ」と期待する。

鉄道全体で見ると、１００年以上の歴史があるＪＲ山手線や、ＪＲ大阪環状線などのループ路線は都市機能の一部となっている。

東京都市大の西山敏樹教授（公共交通計画）は、路線網の範囲が狭い路面電車のループ化には特有のメリットがあると指摘する。

西山教授は「商業施設や病院、観光地など人が集まる拠点に細かく停留所を設けて停車し、周回することで、お年寄りや子ども、外国人など誰にでもわかりやすい街になる。同時に、電停や電車のバリアフリーも進めて使い勝手を良くすることが大切だ」と述べた。

◆路面電車=１８９５年、京都で初めて営業運転を開始した。日本交通計画協会などによると、ピークの１９３３年には１１７都市で運行、総延長距離は１７４５キロに及んだが、戦後は、車の普及に伴い、交通の妨げになるとの理由からバスや地下鉄への転換、廃止が相次いだ。宇都宮市で２０２３年、新規路線が開業するなど近年、再評価が進む。２５年８月時点で２３都市で導入され、総延長距離は２２１キロ。