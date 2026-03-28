先制ゴールを挙げたエリキ。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　FC町田ゼルビアは３月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で川崎フロンターレとホームで対戦。鮮やかな一撃で先制点を奪った。

　決めたのはFWエリキだ。０−０で迎えた41分、右サイドでボールを受けた相馬勇紀が鋭い突破から敵陣深くへ侵入。タイミングよくクロスを送ると、ゴール前に走り込んだエリキが右足でジャンピングボレー。空中で体勢を整えながら放たれた一撃は、ゴール左へ突き刺さった。
 
　アクロバティックかつ精度の高いフィニッシュに、スタジアムは大歓声。SNS上でも「芸術的なジャンピングボレー」「この一撃で流れは完全にゼルビアへ」「本当に美しいプレーの連続」「相馬→エリキ！質と質」「完璧だ」「上手いなー」と称賛の声が相次いだ。

　なお、このゴールでエリキは今季５点目となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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