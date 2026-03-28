「上手いなー」「美しいプレーの連続」完璧クロス→華麗な一撃！ 町田FWのジャンピングボレー弾に称賛の声「芸術的」
FC町田ゼルビアは３月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で川崎フロンターレとホームで対戦。鮮やかな一撃で先制点を奪った。
決めたのはFWエリキだ。０−０で迎えた41分、右サイドでボールを受けた相馬勇紀が鋭い突破から敵陣深くへ侵入。タイミングよくクロスを送ると、ゴール前に走り込んだエリキが右足でジャンピングボレー。空中で体勢を整えながら放たれた一撃は、ゴール左へ突き刺さった。
アクロバティックかつ精度の高いフィニッシュに、スタジアムは大歓声。SNS上でも「芸術的なジャンピングボレー」「この一撃で流れは完全にゼルビアへ」「本当に美しいプレーの連続」「相馬→エリキ！質と質」「完璧だ」「上手いなー」と称賛の声が相次いだ。
なお、このゴールでエリキは今季５点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田エリキの美しすぎるボレー弾！
決めたのはFWエリキだ。０−０で迎えた41分、右サイドでボールを受けた相馬勇紀が鋭い突破から敵陣深くへ侵入。タイミングよくクロスを送ると、ゴール前に走り込んだエリキが右足でジャンピングボレー。空中で体勢を整えながら放たれた一撃は、ゴール左へ突き刺さった。
アクロバティックかつ精度の高いフィニッシュに、スタジアムは大歓声。SNS上でも「芸術的なジャンピングボレー」「この一撃で流れは完全にゼルビアへ」「本当に美しいプレーの連続」「相馬→エリキ！質と質」「完璧だ」「上手いなー」と称賛の声が相次いだ。
なお、このゴールでエリキは今季５点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田エリキの美しすぎるボレー弾！