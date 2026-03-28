―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から27日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7068> ＦフォースＧ 　東Ｇ　　 -6.44 　　3/26　　　3Q　　　 32.03
<4716> 日本オラクル 　東Ｓ　　 -4.65 　　3/24　　　3Q　　　　4.62
<9976> セキチュー 　　東Ｓ　　 -3.80 　　3/25　本決算　　　-13.66
<7624> ＮａＩＴＯ 　　東Ｓ　　 -3.60 　　3/26　本決算　　　 -5.08
<6546> フルテック 　　東Ｓ　　 -2.21 　　3/19　本決算　　　 19.32

<6905> コーセル 　　　東Ｐ　　 -1.25 　　3/23　　　3Q　　　-98.59
<2792> ハニーズＨＤ 　東Ｐ　　 -0.95 　　3/26　　　3Q　　　-30.11
<2796> ファマライズ 　東Ｓ　　 -0.77 　　3/19　　　3Q　　　　黒転
<3160> 大光 　　　　　東Ｓ　　 -0.34 　　3/23　　　3Q　　　-63.82

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース