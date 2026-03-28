

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から27日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7068> ＦフォースＧ 東Ｇ -6.44 3/26 3Q 32.03

<4716> 日本オラクル 東Ｓ -4.65 3/24 3Q 4.62

<9976> セキチュー 東Ｓ -3.80 3/25 本決算 -13.66

<7624> ＮａＩＴＯ 東Ｓ -3.60 3/26 本決算 -5.08

<6546> フルテック 東Ｓ -2.21 3/19 本決算 19.32



<6905> コーセル 東Ｐ -1.25 3/23 3Q -98.59

<2792> ハニーズＨＤ 東Ｐ -0.95 3/26 3Q -30.11

<2796> ファマライズ 東Ｓ -0.77 3/19 3Q 黒転

<3160> 大光 東Ｓ -0.34 3/23 3Q -63.82



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

