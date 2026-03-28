今シーズンからメジャーリーグで採用されている『自動ボールストライク(ABS)チャレンジシステム(通称：ロボット審判)』。球審のボールやストライクなどのジャッジに対し、リクエストを行うことができるものです。

連日チャレンジが行われており、実際にすでに何度も判定が覆っています。ドジャースの捕手ウィル・スミス選手もすでに適応した様子を見せており、日本時間28日に行われたダイヤモンドバックス戦では2度チャレンジを成功させました。

チャレンジの方法は、口頭で審判に伝えるか、自身のヘルメットや帽子に触れる姿を見せること。際どいジャッジがあると、スミス選手はすぐさまヘルメットに手を置いて意思表示します。球場の大型ビジョンなどにはアニメーションが表示され、ABSチャレンジが行われました。

初回にはボール判定がストライクに覆ったことで、その場で見逃し三振での3アウトとなる場面も。スミス選手がベンチに引きあげると、その見事な選球眼からチームメートにたたえられる様子も見られました。

前日行われた開幕戦で実際にABSチャレンジを体感した山本由伸投手も「もちろん不利になったり有利になったりあると思いますけど、正しいジャッジをしてるというのはすごく僕は好きだなと思います」とコメント。選手たちにもすでに適応してきています。