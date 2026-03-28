◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

フィギュアスケート世界選手権のフリースケーティング(FS)が27日に行われ、坂本花織選手が日本人単独トップとなる4度目の優勝を達成。現役最後の舞台には、これまでのスケート人生を物語る様々な感情があふれました。

すでに今シーズン限りでの引退を表明。2月のミラノ・コルティナオリンピックでは涙の銀メダルを獲得し、この世界選手権が引退前最後の舞台でした。

ショートプログラム(SP)では、今季最高得点となる79.31点で首位発進。運命のFSは、演技直前に中野園子コーチとともに緊張感を感じさせますが、「愛の讃歌」に乗って圧巻のノーミス演技。クライマックスには会場から歓声が巻き起こり、坂本選手は両手をあげてガッツポーズをみせます。そして、顔を抱えて溢れる涙を止めることはできず、それでも最後にはいつもの笑顔を見せ歓声に応えました。

キス・アンド・クライに入ると、手を合わせ「お願い」と祈るように結果を待つ坂本選手。得点が表示された瞬間には椅子から飛び上がり、両手を高く上げて叫びながら連続ジャンプ。大興奮のまま、中野コーチとハグを交わすと、再び涙を流します。

また、2位となった千葉百音選手が駆けつけると、ここでは頼もしい“お姉さん”の表情を見せ、千葉選手の涙を優しく拭いながら言葉を交わすなど、チームを引っ張ってきた坂本選手らしい温かさを見せていました。

SP・FSともに1位で完全優勝。トータル238.28点は自己ベスト更新でした。これ以上にない、有終の美を飾った坂本選手は、場内インタビューで「ベリーベリーハッピー」と100点満点の笑顔。「ここで最後、皆さんの前で滑れたことを本当に嬉しく思います。たくさんの応援、ありがとうございました」と語り、輝かしい競技生活に幕を閉じました。