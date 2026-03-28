お笑いコンビかまいたちが２４日に放送されたＴＢＳラジオ「かまいたちの ヘイ！タクシー！」でパーソナリティーをつとめ、ＷＢＣの日本-チェコ戦を観戦し、ファウルボールが飛んできてボールを客席に投げ入れた自身の好感度が上がった「真相」を明かした。

濱家は「おれはひりついた。まさか飛んでくるとは思わなかったから。フライ上がった瞬間にあ？え？来たｊ来た来た！」とボールが落ちてきた瞬間を振り返った。「直接キャッチじゃないんですけどね。あのときって本当にどうしらいいのか分からないんですよ。ファールボールで変に目立っても周囲に迷惑かかるから。目立つわけにはいかないと思ったんですけど…濱家コールがわき上がって。ちょっと恥ずかしかったです」と話した。

続けて濱家は「子供にボールをあげようと思ったんですけどマジで子供ひとりもおらへんかって。子供以外やったら正直あげるか？って思って。子供を探してる数秒で俺が観客席に投げ入れる雰囲気ができてしまって。で、ぽーんと投げ入れて。濱家めっちゃ好感度高い、ええヤツみたいにＳＮＳでなったんすよ」と経緯を振り返った。濱家は少し間を置いて「ちょっと一個だけこれ、言わしてください。ぜんぜんいいやつじゃないんですよ」と述べた。

さらに間があり、濱家は「というのも、ここで初めてしゃべりますが、言うタイミングがなかったんで。ぼくエキサイトシートに座ってたんです。後ろにキャスターの方も座ってたんです。そのなかに山本萩子（しゅうこ）さんていう水田の奥さんが座ってたんです」と元和牛の水田信二の妻でフリーキャスターの山本萩子がいたことを明かした。

濱家は山本キャスターについて「めっちゃ野球詳しい。たぶん日本人女性の中で一番野球くわしい。顔見知りです」とし、「おれと山本萩子さんの間にボールが落ちた。え！と思って振り返ったら水田の奥さんがボール取りはってん。奥さんが黙ってボールを僕に渡してくれはってん。ほんで濱家が取ったみたいになって盛り上がって、濱家コールになったのよ。で、その後はさっき説明したとおり」と述べた。

濱家は「一番ほめて欲しいのは水田の奥さんなんです」と声をはり、「絶対ボール欲しかったはずやねん。自腹でキャンプ見に行くくらいやから。それやのにボール渡してくれた。たぶん、こっちカメラ回ってるのわかっていたかもしれん。濱家さんが持ってたほうが面白いんちゃうとか。すごい機転が利く奥さんで、ほめるべきは水田の奥さんなんです。なのにおれは雰囲気に飲まれて客席にボールを投げてええ人みたいに言われてるじゃないですか」と自己批判のように話した。

濱家は帰途、水田にＬＩＮＥで連絡。「ごめん。奥さんに渡さなあかんボールやったのに客席に投げた。謝っといて」。水田から「ぜんぜん投げ入れた方が良かった」と返信が届いたという。