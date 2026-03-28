昨年1月に解散したロックバンド「the pillows（ザ・ピロウズ）」のドラムスで、ミュージシャンの佐藤シンイチロウ（さとう・しんいちろう、本名佐藤真一郎）さんが死去したことが28日、分かった。61歳。茨城県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。同日、所属事務所が発表した。

「ザ・ピロウズ」の公式Xに「いつも応援してくださっている皆様へ」と題されたリリースを掲載。「逝去のお知らせ ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」

「すでにご親族のみで葬儀を執り行いましたことをご報告させて頂きます」

「長きに渡り、佐藤シンイチロウの音楽活動を彩り豊かなものにして下さった皆様に、心より感謝申し上げます」と伝えた。

斎場にはかつてバンドを組んでいた奥田民生（60）やロックバンド「スピッツ」、ザ・ピロウズの元メンバーの上田ケンジ（60）らから供花が届いた。

佐藤さんは高校時代から音楽活動を始め、1989年にザ・ピロウズを結成。力強い演奏で知られ、実力派ドラマーとして存在感を示した。91年に「雨にうたえば」でメジャーデビュー。ザ・ピロウズと並行し、95年にはバンド「THE ピーズ」にも参加。ザ・ピロウズとしてMr.Childrenとライブハウスツアーを行うなど、多くのミュージシャンと交流があった。