橋本環奈以来の衝撃？ Gran☆Ciel小林夢叶“奇跡の1枚”に“万バズ”の反響「これは世界を駆け回る可愛さ」
アイドルグループ・Gran☆Cielの小林夢叶が22日、自身のXに画像を投稿。ライブ写真が話題となっている。
【写真】圧倒的ポテンシャル！Gran☆Ciel・小林夢叶がXに投稿した“奇跡の1枚”
小林は「ポニーテールとロングスカートを味方にしてます」というコメントとともに、1枚の写真を公開。その写真は、ポニーテールが宙を舞い、スカートが翻る躍動感あふれるライブ中の1枚で凛々しくも笑顔を浮かべる小林の表情も相まって、ほかにはない1枚となっている。
この投稿には、2万件以上のいいね、150件以上のコメントが集まった。ファンは「かっこいいと可愛いの共存」「奇跡の一枚かも」「これは世界を駆け回る可愛さ」「良き写真！」「カメラ的には昔、橋本環奈ちゃんが撮られた奇蹟の１枚に匹敵する素晴らしい写真ですね！それ以上かな？」などのコメントが寄せられたほか、「万バスおめでとう記念」と、万バズを祝福したコメントも届いている。
“奇跡の1枚”と言えば、現在俳優として活躍中の橋本環奈が、アイドルグループ・Rev. from DVL在籍時代に撮られたライブ写真が有名だが、小林もこの1枚がブレイクのきっかけになりそうだ。
小林は、2002年10月3日生まれ、岐阜県出身の23歳。Gran☆Cielには、22年2月11日に加入した。
【写真】圧倒的ポテンシャル！Gran☆Ciel・小林夢叶がXに投稿した“奇跡の1枚”
小林は「ポニーテールとロングスカートを味方にしてます」というコメントとともに、1枚の写真を公開。その写真は、ポニーテールが宙を舞い、スカートが翻る躍動感あふれるライブ中の1枚で凛々しくも笑顔を浮かべる小林の表情も相まって、ほかにはない1枚となっている。
“奇跡の1枚”と言えば、現在俳優として活躍中の橋本環奈が、アイドルグループ・Rev. from DVL在籍時代に撮られたライブ写真が有名だが、小林もこの1枚がブレイクのきっかけになりそうだ。
小林は、2002年10月3日生まれ、岐阜県出身の23歳。Gran☆Cielには、22年2月11日に加入した。