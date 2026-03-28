「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、大谷翔平投手が放った八回の進塁打を絶賛。「ショウヘイが三塁に進めたのは大きかった」と目を細めた。

八回、指揮官が「きょうの彼は大活躍だった」と評した先頭のフリーランドが右中間を真っ二つに破る二塁打を放って出塁。ここで大谷が打席に入り、右腕・ギンクルと対した。３球で追い込まれたが、４球目の落ちるボールは冷静に見極め、平行カウントに持ち込んだ。５球目、高めのフォーシームを強引に引っ張り、二ゴロで走者を三塁へ進めた。ベンチに戻るとチームメートがハイタッチで出迎えた。

そしてタッカーの決勝タイムリー。「ショウヘイが三塁へ進めたのも大きかった。自分を犠牲にしてでもフリーランドを三塁へ進めるという仕事をしっかりやってくれた。その後、タック（タッカー）がいい打席でヒットを打ってくれた」とロバーツ監督はたたえ、１点差の九回を締めたディアスを含め「今夜はこのオフに獲得した２人が大きな働きをしてくれたね」と振り返った。

大谷は第１打席で三振に倒れるも第２打席で粘って四球をもぎ取り、ベッツの逆転３ランを呼び込んだ。３打数無安打だったが、チームの開幕連勝に大きく貢献した。