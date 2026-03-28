スイス人女優で初代ボンドガールのウルスラ・アンドレス（９０）から盗んだ巨額の資金を使って購入したとされる２０００万ユーロ（約３２億円）相当の美術品などを、イタリアの捜査当局が押収したことが分かった。米紙ニューヨーク・タイムズなどが２７日報じた。

アンドレスは「００７ ドクター・ノオ」（１９６２年）で映画デビューし、ショーン・コネリー演じるジェームズ・ボンドの相手役ハニー・ライダーを演じ、一躍世界的にブレークした。また、６７年にはピーター・セラーズやデヴィッド・ニーヴンら当時のオールスターキャストによるパロディ版ボンド映画「００７ カジノロワイヤル」にも出演した。

同紙などによると、アンドレスは、長年の資産運用を任せていたエリック・フレイモンド氏が、国際的な資金洗浄組織を運営し、アンドレスの資産を使ってイタリア中部トスカーナにある豪邸を購入したと主張。同邸宅は著名な美術品コレクションで知られるという。

一方、フレイモンド氏はアンドレスを含む複数の顧客から資金の不正流用疑惑が持たれていたが、それらを否定。だが、昨年７月に急逝した。自殺とみられている。

イタリアの地元メディア「ブリック」によると、アンドレスは今年１月、フレイモンド氏が本人の同意なしに銀行口座から資金を不正に引き出し、１８００万スイスフラン（約３２億円）をだまし取ったとして、横領容疑で刑事告訴していた。