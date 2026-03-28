こういうの欲しかった！【studio CLIP】“これ1つ”で身軽にお出かけ♡「お財布ショルダー」

これからは屋外でのイベントやレジャーなど、お出かけが増える季節。そんな時の貴重品は一つにまとめて持ち歩けると安心です。そこでおすすめしたいのが「お財布ショルダー」。バッグと財布の役割をひとつにまとめることで、身軽さも使いやすさも一気に叶いそう。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、気になるアイテムをピックアップしました。

ちょっとしたお出かけからレジャーにも便利

【studio CLIP】「巾着お財布ショルダー」\3,192（税込・セール価格）

500mlペットボトルが入る収納力を備えた巾着型のショルダーバッグ。メイン収納にはカードポケットや小銭収納にぴったりなジップ付きポケットが配されています。コードやジップ部分の配色がアクセントになり、おしゃれに持てそうなのも嬉しいポイント。両手が空くのでレジャーシーンの貴重品バッグとしてもおすすめです。

軽量 × コンパクトでもっと身軽に！

【studio CLIP】「お財布ショルダーバッグ」\3,990（税込）

スマホが収納できるサイズのお財布ショルダー。内側にはカードや小銭が収納できるポケットや、お札を折らずに収納できるポケットが付いている優秀アイテムです。軽量でタフなナイロン素材で扱いやすいのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。