田村正和と松たか子が親子役…″ドラマ３賢人″が厳選した 「歴代最強の『日曜劇場』」ベスト10！

1956年にスタートし、現存するドラマ枠の中で最も長い歴史をもつＴＢＳの『日曜劇場』。毎週日曜日の夜９時から放送されているこの枠からは、最高視聴率40％を超えるような国民的ドラマが数多く生まれてきた。現在放送中の『リブート』も初回視聴率13.3％を記録するなど、テレビの凋落が叫ばれる今なお健闘を続けている。

今回、FRIDAYはテレビプロデューサーの鎮目(しずめ)博道氏、テレビコラムニストの桧山珠美氏、フリーライターの田幸和歌子氏を招き、座談会を開催。テレビドラマに精通する３賢人が選んだ、歴代最強の『日曜劇場』を紹介しよう。

あまり知られていない傑作

桧山 『半沢直樹』や『ビューティフルライフ』に比べると知名度は劣るものの、『おやじの背中』（’14年）も名作ですよ。岡田惠和（67）や坂元裕二（58）、三谷幸喜（64）ら、日本を代表する大物脚本家が１話完結形式で手掛けたオムニバスドラマです。

田幸 『おやじの背中』だと、私は岡田惠和が手掛けた第１話が好きですね。田村正和（享年77）と松たか子（48）が、父子家庭の親子役で共演しています。二人は共依存という設定なのですが、物語の終盤、家に帰ってこない娘を父がずっと待ち続ける。そして、朝まで待ったうえで静かに家の電気を消すんです。子の親離れ・親の子離れがとても美しい形で描かれている名作ですね。

『おやじの背中』と同じ年に放送された『ごめんね青春！』（’14年）も、当時すごく面白く観ていました。脚本は宮藤官九郎（55）、主演は錦戸亮（41）です。合併された男子校と女子校の高校生たちを主人公にした作品なんですが、クドカンらしい″男子の悪ふざけ″のノリは薄く、学園ラブコメ要素が多いのがファンの求めるものと違ったのか、第２話以降の視聴率は一桁台が続くなど伸び悩んでいました。

鎮目 それまでは、家族をテーマにした作品が多かった。日曜の晩に家族一緒に観ることを想定していたんです。しかし、スマホが普及してから家族でテレビを観る習慣が少なくなった。そこから、配信ウケを狙った試行錯誤の時期が始まるんです。

桧山 アットホームな家族ドラマとは対照的に、とにかく壮大なスケールで展開したのが『ＶＩＶＡＮＴ』（’23年）ですよね。事前情報が一切ないという大胆な仕掛けや、１話あたり１億円という制作費には、テレビの底力を感じましたね。最終話の視聴率は、20％近い数字を記録しています。

鎮目 ただ残念なことに、ネットフリックス等での配信ではまったくウケなかった。「別班」など日本特有の用語の多さからもわかるように、ストーリーを日本人向けに作りすぎたんです。前半は壮大なモンゴルの砂漠で撮影しているのに、終盤は国内の民家のセットが頻出する。こうした違和感もあり、興行収入としてはイマイチだったのでしょう。

まったく新しい学園モノ

田幸 最近の作品はどうでしょうか？

桧山 私は『御上(みかみ)先生』（’25年）が好きですね。学園モノというと、『３年Ｂ組金八先生』（ＴＢＳ系）のような、不良生徒を熱血教師が更生させるというのが鉄板のパターンでした。しかし、『御上先生』はまったく逆で、生徒たちを突き放して「自分で考えろ」と言うんですよ。しかも、日曜劇場らしく、教育制度の問題点や官僚の腐敗まで踏み込んでいる。令和だからこそ登場した、新しい形の学園ドラマでしたね。主演の松坂桃李（37）と、副担任役の吉岡里帆（33）の演技も見事でした。

鎮目 現在放送されている、鈴木亮平（42）主演の『リブート』も面白い。回を追うごとに新しい謎が出てきて、ＳＮＳでみんなが考察している。若者から大人まで、上手く巻き込んだなと感じましたね。『ＶＩＶＡＮＴ』と違い、『リブート』はかなりの低予算で作られている。ロケ地も街のケーキ屋やオフィス、倉庫などが中心ですから。カネをかけなくても、鈴木のような良い役者を据えれば面白いドラマは撮れるんです。

桧山 まだまだ語り足りませんが、そろそろ順位をつけましょうか。

田幸 私は『海に眠るダイヤモンド』を１位に推します。映像の美しさやキャストの演技力はもちろん、日曜劇場を″半沢直樹の呪縛″から解き放ったという点でも大きな意味がある作品です。

桧山 異論ありません。では、２位は『ＪＩＮ−仁−』で良いんじゃないでしょうか。民放でもＮＨＫ大河に負けない時代劇ができると証明した、エポックメイキングな一作ですからね。

鎮目 ３位は『ビューティフルライフ』でお願いしたいですね。私はよく、後輩のテレビマンに「『ビューティフルライフ』を撮影や編集のお手本にしろ」と言っています。それぐらい、非の打ちどころのない名ドラマなんです。

３賢人による激論をもとに、編集部が決定した「歴代最強の『日曜劇場』ベスト10」は表の通りだ。

71年目以降も、『日曜劇場』からは数々の名作が生まれていくだろう。

『FRIDAY』2026年3月27・4月3日合併号より