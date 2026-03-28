22日まで「滑走屋〜第二巻〜」をプロデュース

フィギュアスケートのバンクーバー五輪男子シングル銅メダリスト・高橋大輔さんが27日、自身のインスタグラムを更新。16日に40歳の誕生日を迎えたことを報告した。「おじさん」を自称した投稿に、「全然、おじさんなんかじゃ無い!!」「40歳なんてとてもみえないくらいカッコよくて輝いてます！！」と祝福や驚きの声が相次いだ。

40歳を仲間に祝ってもらった。

高橋は19〜22日、オーヴィジョンアイスアリーナ福岡で、自身がフルプロデュースを担当した氷上エンターテインメント集団「滑走屋」の第二巻に出演していた。

27日、自身のインスタグラムに大勢のスケーター仲間に囲まれた写真を投稿。「そして滑走屋期間中40歳になりました。こんなに沢山のスケーターに祝ってもらえておじさん幸せでした。新たな気持ちでとりあえず5年突っ走りますw」とつづった。

40歳とは思えない若々しい姿に、ファンからは「昔の40歳と今の40歳、全然違う。今はずっと若くいられます」「全然、おじさんなんかじゃ無い!! カッコイイよー!!」「おじさんって笑 今でも驚異的な40歳なので50歳でも大丈夫」「40歳なんてとてもみえないくらいカッコよくて輝いてます！！」「どんどん若くなってるので、まだまだこれからですよ」といったコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）