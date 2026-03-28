◆パ・リーグ ソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムの有原航平投手が、開幕３戦目の２９日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する。

当初は本拠地開幕戦での先発が発表されていたが、ＷＢＣに出場した北山の状態などが考慮され再編。いきなり古巣との対戦となった有原は「とにかく勝ちたいという、そういう気持ちです。（登板日が伝えられたのは）オープン戦の途中ですかね。３月の中旬ぐらい」と語った。

登板日の変更については「どこでもいくつもりだったので、そこはそんなに、あーとか思ったりはしなかったですね。いつでもいける準備はできてたので。でもこうやって去年の優勝チームに、１試合目から投げさせてもらえるのはすごくありがたいことなので、とにかく粘り強くしっかりチームが勝てるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。

昨季のチームメートたちの、開幕戦を見ての印象については「昨日（開幕戦）は長打でしたけどつながりもありますし、足のある選手もいると思うので、バッター一人一人に向かっていけるように、投球していきたいなと思います」と話していた。