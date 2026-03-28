幾田りら『リラックマ』主題歌「stay with me」4・4配信リリース決定 描き下ろしジャケットも公開
幾田りらが歌うアニメ『リラックマ』主題歌「stay with me」が、4月4日に配信リリースされることが決定した。描き下ろしイラストを使用したジャケット写真も公開された。
【写真】キュートな笑顔を見せる幾田りら 撮り下ろしショット
「stay with me」は、幾田が同アニメのために書き下ろした新曲。かねてよりリラックマのファンであった幾田が、作品との出会いをきっかけに主題歌を担当することとなった。寄り添うような温かさを感じさせるメロディと、日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲となっている。
さらに、同アニメでは幾田がナレーションも担当。やわらかな語りとともに、“ごゆるり”と楽しめる作品の世界観にも注目だ。4月4日午前9時25分よりTBSにて放送開始となる。
あわせて、同アニメ（前編）の監督を務める板津匡覧による描き下ろしの「リラックマ」イラストが彩るジャケット写真も公開された。リラックマと幾田の世界観が調和した、柔らかでかわいらしいデザインに仕上がっている。
【写真】キュートな笑顔を見せる幾田りら 撮り下ろしショット
「stay with me」は、幾田が同アニメのために書き下ろした新曲。かねてよりリラックマのファンであった幾田が、作品との出会いをきっかけに主題歌を担当することとなった。寄り添うような温かさを感じさせるメロディと、日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲となっている。
あわせて、同アニメ（前編）の監督を務める板津匡覧による描き下ろしの「リラックマ」イラストが彩るジャケット写真も公開された。リラックマと幾田の世界観が調和した、柔らかでかわいらしいデザインに仕上がっている。