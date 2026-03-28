乃木坂46、岡本姫奈センターのアンダー楽曲MVが公開
4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46が、同シングルに収録されるアンダーメンバー楽曲「愛って羨ましい」のMV（ミュージックビデオ）を公開した。
【動画】岡本姫奈センターのアンダー楽曲MVがついに公開
3月10日より先行配信され、3月17日より3日間ぴあアリーナにて開催されたアンダーライブにて本編最後に披露された「愛って羨ましい」。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の岡本姫奈が務め、MVの監督は近藤正之が手掛けた。
表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？は5期生池田瑛紗がセンターを務め、こちらもMVが公開されたばかり。グループとしては、5月19日〜21日に東京ドームにて『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催、そして6月からは全国8都市18公演の『真夏の全国ツアー 2026』を開催する。
【動画】岡本姫奈センターのアンダー楽曲MVがついに公開
3月10日より先行配信され、3月17日より3日間ぴあアリーナにて開催されたアンダーライブにて本編最後に披露された「愛って羨ましい」。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは5期生の岡本姫奈が務め、MVの監督は近藤正之が手掛けた。
表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？は5期生池田瑛紗がセンターを務め、こちらもMVが公開されたばかり。グループとしては、5月19日〜21日に東京ドームにて『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催、そして6月からは全国8都市18公演の『真夏の全国ツアー 2026』を開催する。