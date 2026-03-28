アイドルグループ『アップアップガールズ（仮）』の青柳佑芽さんが、自身のXを更新。大学を卒業できず、留年することを報告しました。

【写真を見る】【アップアップガールズ（仮）・青柳佑芽 】単位が足らず「このたび 大学を 卒業できませんでした」





青柳さんは【ご報告】と題して「青柳佑芽、このたび 大学を 卒業できませんでした」と綴り、正座して土下座する画像を投稿しました。









留年した理由について「卒業論文は合格しましたが、単位が4単位足りずでした！！！」と、わずかに単位取得が足りなかったことを明かし「半年後に必ず！卒業します！！！！！！！」「応援してくださった皆さん、すみません！！！！！！！！！！」と決意と謝罪を綴りました。









青柳さんは2001年10月26日生まれで、現在24歳。留年は初めてではなく、2025年3月の投稿で「このどさくさの狭間で言うことで誤魔化しますけど私は来年から大学6年生です」と明かしていました。今回の報告により、4月からは大学7年目を迎えることになります。









青柳さんは投稿を重ねて「卒論担当してくれた先生にも『いつ卒業するんだろうと思ってましたが、やっとですね^_^』って言われて合格もらったのに たった4単位でパーに……ほんと……すみません……のきもち」と、無念の思いを綴っています。







この投稿を見た人たちからは「ドンマイです あと4単位大丈夫」「今年はイケると思ってたけど」「両立は大変だけどがんばれ！」「無事卒業出来る日応援してます」といった励ましの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】