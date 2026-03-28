4月12日よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて毎週日曜7時から放送、作品公式YouTubeチャンネルにて配信開始される、アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2の新キャストとして井澤詩織、鈴木崚汰の出演が決定。あわせてキービジュアルが公開された。

参考：アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2のメインPV公開 新キャラ・きつねちゃん役は高橋花林

SNSに投稿された漫画を原作にアニメ化された本作。2024年8月1日に配信開始され、2025年8月には劇場版『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』が公開された。

公開されたキービジュアルでは、シーズン2からの新しいキャラクター「きつねちゃん」も一緒に子ザメちゃんと春のおでかけを楽しむ姿が描かれている。

また、きつねちゃんに続く新キャラクターとして、たまも・ヨーコ役を井澤、でゅらんだる役をドーベルさん役に続き鈴木が担当することが決定した。

さらに、アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2の放送・配信直前企画として、子ザメちゃん役の花澤香菜、あんこうちゃん役の潘めぐみ、うさめちゃん役の久野美咲のサイン入りオリジナルフラッグが抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンがスタートした。

■コメント・井澤詩織（たまも・ヨーコ役） 子ザメちゃんシーズン2おめでとうございます。花澤さん演じる子ザメちゃんがとっても可愛くて好きなので、今回たまもちゃん役として参加できて嬉しいです！ たまもちゃんは私の中で「ちょっと高貴な感じ」を意識して演じました！（笑）よろしくお願いします！

・鈴木崚汰（でゅらんだる役）『おでかけ子ザメ』シーズン2の制作決定、おめでとうございます！！ 劇場版より登場したドーベルさんに加え、新たに登場する身体の大きなきつね、でゅらんだるの声を担当させていただくことになりました。 動物さんを演じる難しさを改めて感じながら試行錯誤しています。 楽しみにしていてください。よろしくお願いします！！（文＝リアルサウンド編集部）