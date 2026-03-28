お笑いコンビ「ナイツ」が28日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、春休みを振り返った。

今週、春休みを取っていた2人。土屋伸之（47）は人生初のハワイに行ったことを報告した。出水麻衣アナウンサーから「あんまり焼けてないですね」と問われると、「日焼け止めはしっかり塗りました」と答えた。

世界を代表する人気観光地のハワイ。しかも、円安とあって、物価高は日本にも伝わってきている。土屋も「物価が高いと言われるから、“ハワイ初めて行くんです”って言ったら、“今高いよ〜”ってみんなに脅されて行くから、パックご飯をいっぱい詰め込んで」と、食事対策もしたという。相方の塙宣之からは、みそ汁も持つよう忠告されたが、「“みそ汁持っていった方がいい”って、かみさんに言ったんだけど、いっぱい詰め込んだ後だったみたいで。パンパンだった」と断念したことを明かした。

土屋自身がハワイで楽しみにしていたのが、気候だという。「ハワイの料理はおいしいものもあるだろうけど、日本の方が舌に合うから。料理を楽しみに行くというより、気候を楽しんで。みんながハワイはいいという、天気が一番楽しみで行ったら…」。土屋一家を待っていたのは、まさかの事態だったという。

「着いたら雨で。何十年に1回の大雨で。ワイキキはそんなでもないけど、各地、洪水とかで被害があった」。旅程にも大きな変更があったそうで、「アザラシが見られるビーチとか行く予定だったんだけど、そこは通行止めになっちゃって、行けませんとかいうところもいっぱいある」と振り返った。

愛息のお目当ても断念したという。「ホテルが、ホノルル動物園の目の前にある。息子がそこにいるコモドドラゴンを見たいと。歩いて行ける距離にホテルを取ったんだけど、動物園もずっと閉まってて。浸水被害で。1回も行けなかった。後半ちょっと晴れてきて、ハワイの風を楽しめた感じだったけどね」。それでも、塙から「でも楽しかったでしょう？」と振られると、「まあまあ、楽しかった」と答えていた。

後半はようやく天候も回復したといい、解放感もあった様子。「晴れてきて、風も気持ちいいとなってくると、だんだんちょっとお酒飲みたいなとか。パイナップルジュースを飲みたいなとか、そういうのは後半、なんだかんだ言って出費はかさんだ」と明かしつつ、「それなりに楽しまないといけないなって」とも話していた。