ドジャースは２７日（日本時間２８日）のダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジアム）に５―４で無傷の２連勝を飾った。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で出場し３打数無安打１四球も８回無死二塁では進塁打を放ち勝利に貢献した。

この日の打のヒーローは「９番・二塁」で先発出場したアレックス・フリーランド内野手（２４）。２点を追う３回に反撃の口火となる１号ソロを放つと、同点の８回にも先頭打者で二塁打をマーク。勝ち越しのホームを踏むなど３打数２安打１打点の活躍で勝利に貢献した。試合後のＮＨＫのインタビューで２４歳は「大谷選手につなぐことだけを考えていた」と殊勝に語った。

そんな若武者の躍動に韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「こうしてキム・ヘソン押し出したのか フリーランドがソロ弾＋決勝得点大活躍」との記事を配信した。

ロバーツ監督は右投手相手の二塁手としてキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）と最後まで悩みフリーランドを選択。オープン戦打率はキム・ヘソンが４割超え、一方のフリーランドは１割１分１厘と低迷していたため韓国メディアを中心に批判があふれた。

だが「ＯＳＥＮ」は「８回の攻撃もフリーランドから始まった。８回先頭打者として登場したフリーランドが、二塁打を放ち新加入のタッカーが右前適時打を放ち５―４で逃げ切った」とシーズンでのいきなりの活躍に白旗を揚げた。