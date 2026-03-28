MUSが贈るMICKEY&FRIENDS♡レトロヴィンテージな新作コレクション

MUSから、MICKEY&FRIENDSのレトロな魅力を詰め込んだ特別コレクションが登場♡仲間と過ごすかけがえのない時間をテーマに、ヴィンテージ感あふれるデザインがラインナップ。日常コーデにさりげないときめきをプラスしてくれるアイテムが揃います。2026年4月1日（水）より販売スタートなので、早めのチェックがおすすめです♪

レトロアートが映える主役アイテム

©DISNEY

PALSFOREVERCOLLECTIONでは、アーカイブアートを使用したMICKEY&FRIENDSのレトロデザインが魅力。

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オーバーサイズTシャツは、古着風のかすれプリントがポイントで、ラフに着るだけでこなれた印象に。

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PVCトートバッグはA4対応＆マチ付きの2WAY仕様で、デイリー使いにぴったりです。

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ポーチはリップや小物が収まるコンパクトサイズ、TEEHOLDERは3色展開でバッグやベルトループにつけてアクセントにも活躍します。

フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

日常を彩る華やかラインナップ

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MICKEY&FRIENDSCOLLECTIONでは、スポーツやハートモチーフ、ラインストーンなどをミックスしたデザインが特徴。

シアー素材のTシャツは裾のドローコードでシルエット調整が可能。

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キャミソールは立体的なハートモチーフと煌めくラインストーンで華やかに仕上げています。

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さらに、アップリケ刺繍の2WAYバッグやスクエアバッグ、カードケース、パールネックレスなど、小物も充実。

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コーデに取り入れるだけで特別感を演出してくれます。

お揃いコーデで楽しむ特別な一着♡

2026年4月1日（水）より発売される本コレクションは、友達やパートナーとお揃いで楽しめるのも魅力♡レトロで遊び心のあるデザインは、日常コーデに自然と溶け込みながら気分を上げてくれます。数量限定のため、気になるアイテムは早めにチェックして、自分だけの特別なスタイルを見つけてみてください♪