◇MLB ブルージェイズ 3x-2 アスレチックス（日本時間28日、ロジャース・センター）

ブルージェイズの岡本和真選手が、日本時間28日に行われた開幕戦でメジャーデビュー。サヨナラタイムリーにつながるヒットを放つなど3打数2安打の躍動を見せました。

「7番・サード」でスタメン起用された岡本選手は、2回に迎えた第1打席で空振り三振に倒れます。それでも5回1アウトで迎えた第2打席では四球で出塁。後続もヒットで1アウト2、3塁とチャンスを拡大し、アンドレス・ヒメネス選手の逆転タイムリーでホームに生還するなど、得点に貢献しました。

さらに7回の第3打席では、レフト前へはじき返す待望のメジャー初ヒット。同点で迎えた9回2アウトの第4打席でも、ライトへのヒットを放ちチームのサヨナラ勝利に望みをつなぎます。ここでは後続もヒットでチャンスを拡大し、ヒメネス選手がタイムリー。岡本選手がサヨナラのホームベースを踏みました。

試合後には、チームメートから手荒い祝福も受けた岡本選手。入団時から日本語も交えて発信を行っているブルージェイズ公式X(旧Twitter)も「男前です。」「岡本和真のファインプレー！」「和真のメジャー初安打」「Lucky Number Seven」と動画を交えて投稿を連投し、その躍動をたたえています。