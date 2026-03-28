『乙女怪獣キャラメリゼ』7月から放送 第1弾メインビジュアル＆メインPV解禁 「甘メリゼ！クロエKawaiiプロジェクト」始動
テレビアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』が7月からTBSほかにて放送されることが発表された。あわせて、第1弾メインビジュアルおよびメインPVが公開。さらに、作品をより楽しむための新企画「甘メリゼ！クロエKawaiiプロジェクト」も始動する。
【画像】えっ怖い…！可愛さとギャップのある『乙女怪獣キャラメリゼ』メインPV場面カット
第1弾メインビジュアルでは、謎の病に侵されているクロエと空へ向かって咆哮する大怪獣ハルゴンが描かれている。クロエと大怪獣ハルゴンの見上げる先に映るのは…。彼女の抱える秘密、そしてこれから始まる恋と破壊の物語を予感させる、印象的な1枚となっている。
第1弾メインPVでは、クロエとの会話を交えた主要キャラクターの紹介を始め、突如として出現した大怪獣ハルゴンの更なる迫力あるシーンがCGとアニメーションで描かれている。
「甘メリゼ！クロエKawaiiプロジェクト」では、主人公・クロエの可愛さをさまざまな形で届ける。 恋する乙女の「可愛さ」と、怪獣の「ダイナミックさ」のギャップを楽しんで、作品やキャラクターをもっと好きになるためのワクワクするプロジェクトとなる。
第1弾は、Xフォロワー数17.6万人を誇る大人気コスプレイヤー・COCO氏を起用し、クロエの「カワイイ」を完全再現。作中の学校制服をはじめ、原因不明の病の症状が出たときの特殊造形まで精密に作り込んだ。
本作の原作は、2018年から『月刊コミックアライブ』（KADOKAWA）で連載中の蒼木スピカ氏による漫画作品。原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をする。“王道少女漫画”でありながら、少女の恋心が高ぶった瞬間…突如東京に現れる“大怪獣ハルゴン”。少女漫画の常識を覆す“史上最大”のラブコメ漫画作品となる。
【画像】えっ怖い…！可愛さとギャップのある『乙女怪獣キャラメリゼ』メインPV場面カット
第1弾メインビジュアルでは、謎の病に侵されているクロエと空へ向かって咆哮する大怪獣ハルゴンが描かれている。クロエと大怪獣ハルゴンの見上げる先に映るのは…。彼女の抱える秘密、そしてこれから始まる恋と破壊の物語を予感させる、印象的な1枚となっている。
「甘メリゼ！クロエKawaiiプロジェクト」では、主人公・クロエの可愛さをさまざまな形で届ける。 恋する乙女の「可愛さ」と、怪獣の「ダイナミックさ」のギャップを楽しんで、作品やキャラクターをもっと好きになるためのワクワクするプロジェクトとなる。
第1弾は、Xフォロワー数17.6万人を誇る大人気コスプレイヤー・COCO氏を起用し、クロエの「カワイイ」を完全再現。作中の学校制服をはじめ、原因不明の病の症状が出たときの特殊造形まで精密に作り込んだ。
本作の原作は、2018年から『月刊コミックアライブ』（KADOKAWA）で連載中の蒼木スピカ氏による漫画作品。原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をする。“王道少女漫画”でありながら、少女の恋心が高ぶった瞬間…突如東京に現れる“大怪獣ハルゴン”。少女漫画の常識を覆す“史上最大”のラブコメ漫画作品となる。
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