お笑いコンビ、ザ・ぼんちが27日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演。人気絶頂となり、「恋のぼんちシート」のレコードを出した際の失態を語った。

ザ・ぼんちは1980年にスタートした漫才特番「THE MANZAI」でブレークし、武道館でライブを行うまでのアイドル的人気を誇った。ぼんちおさむ（73）は「レコード出したら80万枚売れてね。印税が入って来るって週刊誌に載ってるんですよ。『1億ぐらい入って来る』って。入って来なかったんですね」と明かした。「なんでか言うと、原盤権っていうのがあるんです。吉本興業が『原盤権を買いませんか』という話をしたらしい。それがたったの30万円。吉本興業が売れるわけないと思って断ったらしい。断ってなかったら僕らにお金入ってた。印税が。吉本はケチりよった」と暴露した。

ただおさむは「俺だって言っていた。お金ないときはお金出すぅ…ごめんなさいね、ぼやいて」とぼやくも冷静に。里見まさと（73）は「吉本興業のしくじりです」と笑った。

里見は「もっとすごいこと言いましょうか？ 我々『恋のぼんちシート』、ときどき年に数回歌いますが、歌うでしょ？ 歌ったら、レコード会社にお金払わなあかん。使用料。権利を持ってないから」と解説し、共演者を驚かせた。