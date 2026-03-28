「日本はかなり強い」「レベルが高い」対戦国記者に訊いた森保ジャパンの“リアル評” 特に警戒する選手はやはり…「間違いなくビッグネームだ」【現地発】
森保一監督が率いる日本代表は現地３月28日、敵地グラスゴーで開催されるスコットランド代表との国際親善試合に挑む。
その前日、スコットランド代表の試合を取材していた『The Scotsman』紙のルイス・アンダーソン記者に、日本代表の印象を尋ねると、こう語っていた。
「日本はかなり強いチームだ。ワールドカップ予選の戦績も素晴らしかった。スコットランドは非常に厳しい試合を強いられるだろう。彼らにはビッグネームが何人かるし、セルティックファンの多くは前田大然のプレーに注目しているだろう」
同記者は、「質の高い選手が揃っていて、非常に高いレベルでプレーしている。今夏のワールドカップに向けて、非常に厳しい試合になるだろう。我々は良い状態にあり、接戦になると思うけどが、とても楽しみだ」と続けた。
「本当に良い試合になると思う。日本代表は守備が非常に優れているので、スコットランドはゴールを狙う上で忍耐が必要になるかもしれない。どんな試合になるか楽しみだ。ヨーロッパ以外のチームと対戦できるのは良いことだし、異なる連盟のチームと対戦することで成長できるのはとても刺激的だ」
そのうえで、「最も警戒している選手」には、はやり地元の名門セルティックでプレーしている前田を挙げた。
「セルティックでいつも見ているから、彼の能力は誰もが知っている。間違いなくビッグネームだ」
前田のプレーには、相手のファンからも熱い視線を送られそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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その前日、スコットランド代表の試合を取材していた『The Scotsman』紙のルイス・アンダーソン記者に、日本代表の印象を尋ねると、こう語っていた。
「日本はかなり強いチームだ。ワールドカップ予選の戦績も素晴らしかった。スコットランドは非常に厳しい試合を強いられるだろう。彼らにはビッグネームが何人かるし、セルティックファンの多くは前田大然のプレーに注目しているだろう」
同記者は、「質の高い選手が揃っていて、非常に高いレベルでプレーしている。今夏のワールドカップに向けて、非常に厳しい試合になるだろう。我々は良い状態にあり、接戦になると思うけどが、とても楽しみだ」と続けた。
そのうえで、「最も警戒している選手」には、はやり地元の名門セルティックでプレーしている前田を挙げた。
「セルティックでいつも見ているから、彼の能力は誰もが知っている。間違いなくビッグネームだ」
前田のプレーには、相手のファンからも熱い視線を送られそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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