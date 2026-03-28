お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆきが２８日、自身が初プロデュースしたレトルトカレーの発売を記念した試食会を、東京・江東区のアリオ北砂店で行った。

カレーへのこだわりは人一倍強いという天野が、初めて企画監修を手がけた。ゴロゴロした具やスパイスのうまみに着目しつつ、牛骨・豚骨・鶏白湯（パイタン）スープを炊き出しただしの奥行きとコクを追求し、３種類のカレーを完成させた。

無事に発売を迎えた天野は「１年前から構想があって、試作・試食を繰り返した」と達成感いっぱい。料理好きで知られ「カレーもたまねぎから炒めて作っていた。芸能界最弱といわれる“天野会”でカラテカの矢部太郎や平愛梨ちゃんに振る舞っていた。評判が良いということで、皆さんにもいつか食べていただける機会があったら」と今回の企画が実現した。

イベントでは、カツラをかぶった相方のウド鈴木が「天野く〜ん、会いたかったよ〜」とサプライズで登場し「ホップ、ステップ、ビーフカレー」と試食第１号に。「おいし〜い！！ ポークだけにぶったまげた」とはしゃぐウドに、天野は「“豚”まげた、だそうです。説明のいるギャグやめてもらっていいですか」とツッコんで笑わせていた。