女優の菅野美穂が２８日、都内で山時聡真とのダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。

母親を看病した経験を持つ中川監督の自伝的なオリジナル脚本を映画化。将来について悩む息子と、難病を抱えた母親の親子愛を描く。撮影時、１９歳だった山時と実の親子のような絆が生まれ、壇上で卒業証書を渡す演出で目を潤ませた。山時が周囲への感謝を述べる様子を見守ると「よしよし頑張ったね、えらいえらい」とねぎらい、こらえきれずに涙を流した。

撮影時を振り返ると「山時くんが役に向き合って、毎日、何かをつかんでいる姿は見ていて清々（すがすが）しく、応援していました。撮影が終わって初号試写を一緒に見られて、取材で再会して会う度に、作品のいいところをどう伝えられるか考えて、進化している」と成長ぶりに目を細めた。

まだ映画を見ていないファンには「悲しい話だと思われるかもしれないけど、希望のある映画。そっと、そよ風で背中を押してくれる映画です」とアピールした。

また、自身の節目についえは「（現在４８歳で）もうすぐ５０歳になるんです。自分でもびっくりなんですけど。だから５０を節目だと思うようにします」と語った。