言葉をなめらかに話すのが難しい吃音（きつおん）を持つ若者が、「店員」として接客を行うイベント「注文に時間がかかるカフェ」（注カフェ）が全国各地で開催されている。

川崎市役所でも２０日、１日限定でオープンし、大学生ら４人が接客に挑戦した。（滝川乃彩）

接客を担った大学生らは、訪れた客に受付で吃音について説明し、「言い終わるまで、ゆっくり待っていてください」などと声をかけた。その後、無料提供する飲み物の注文を聞いて席に届け、客と一緒にクイズなどをしながら談笑した。

接客を担当した横浜市栄区の大学１年の女性（１９）は、小さい頃から早く話すことを求められたり、緊張したりする場で最初の言葉がつかえてしまうことがあった。それでも、人と話すのが大好きで、大学生になって、飲食店のアルバイトに応募。しかし面接官から「言葉がスムーズにでないと接客業は難しい」と言われた。

注カフェでは吃音がある人が接客をするのが当たり前。参加するのは今回が３回目で、「安心して接客できた。普通の店でも挑戦してみたい」。この日は吃音で悩む客も来店し、「悩んでいるのは自分一人ではないと知った。将来は、そうした人の相談に乗る仕事に就きたい」と新たな夢もできた。

初めてこのカフェで接客スタッフとして働いた東京都新宿区の大学３年男性（２１）も、大勢の前で発表する際などに「イ行」がうまく出せない。中学生の時、受験の面接練習ですらすら話せないことをクラスメートに笑われた経験などから、人前で話す場をなるべく避けてきた。

しかし、就職活動で企業の担当者らと話す機会が増え、「このままではいけない」と注カフェへの参加を決めた。この日は「お客さんからこんなに受け入れられるとは思わなかった。意外と大丈夫だと思えた」とすがすがしい表情を見せた。

客として訪れた川崎市の女性（２７）は、「時間がゆっくり流れている感じで落ち着いた。笑顔がすてきな方ばかりだったので、自信を持ってほしい」と話していた。

企画の奥村さん、自身の経験基に発案

「注文に時間がかかるカフェ」は、相模原市出身の奥村安莉沙さん（３４）が発案し、２０２１年８月に東京都世田谷区で第１回が開かれ、以来、全国各地で計７０回以上開かれている。

奥村さんは大学生時代にカフェでアルバイトをしたいと思っていたが、吃音で諦めた経験がある。吃音がある人々が接客にチャレンジする場所を提供するとともに、多くの人に吃音について理解してほしいと企画した。

奥村さんは、この日の川崎市役所での注カフェについて「あたたかい雰囲気だった。接客スタッフが話すのを待ってくれている人が多く、うれしい」と声を弾ませた。「ちょっとした工夫で吃音を持つ人の活躍の場は増える。カフェにとどまらず、活躍の場所がどんどん広がっていってほしい」と願っている。