スポニチ発の女性アイドルユニット「スポポポポニー」（略称スポニー）が28日、東京・SHIBUYA DAIAで「4th Anniversary Live〜走れっ！！スポポポポニー〜」を行い、新メンバーの姫矢ゆず（担当カラー:黄色）と宇咲春花（同:水色）がお披露目された。22年3月27日のデビューライブから4年と1日。単独公演のチケットは完売で、会場をファンが埋め尽くした。

叶夢るるが3月16日を最後に卒業。ライブではリーダーの山田志帆、朝陽あいか、椎葉彩、鈴白想空の4人でのパフォーマンスから始まり、「今日は今日の風が吹く」から4曲連続で歌った。MCでは4周年について触れ、山田は「アイドルはスポニーが初めてで、初めて衣装を着たときが思い出」と振り返った。同じく初期メンバーの朝陽は「かっこいいグループから王道系アイドルへ移籍したけど、4年たってスポニーの顔になったねと言われた」と明かした。

8曲目を終えたところで新メンバーが登場。6人体制で「ポジティブチャンネル」「あいことば」を披露した。

MCでは新メンバーがあいさつ。姫矢は「週5くらいポーカーをしています。最近はボートレースも始めたので、三刀流でやっていきます」とマルチな才能で活動していくことを誓った。新体操をやっていたこともあり、アクロバティックな動きも見せた。

宇咲は「デコチェキが得意なので、お仕事待ってます」とファンに呼び掛けた。ゲーム好きでもあり、ゲーム配信への興味も口にした。また「衣装を作ることができます」とあって、既に6人分のTシャツを制作。4月の沖縄遠征で着用する予定となっている。

1日9時間ものレッスンなどを経て、スポニーの一員となった2人は、「最強GIRL！」「ラッキー☆GIRL」「夢追いカレンダー」でも全力パフォーマンス。ステージに上がる前は「緊張している」と口をそろえていたが、ファンの声援に背中を押され、記念すべき最初のステージを終えた。

新体制で5年目に突入した。山田は「スポニーとして4周年だけど、スポニーの未来はここからという気持ち」と捉えている。朝陽は「歌とダンスができるのはアイドルの大前提。そこからもう一歩、何か飛躍できるように」、椎葉は「さらにファンの人との一体感を増して、もっとより良いパフォーマンスができるように」とレベルアップを誓った。発売中のヤングチャンピオンで表紙を飾っている鈴白は「スポポポポニーとしてもっと上に行きたい」と決意をにじませた。