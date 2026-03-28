藤枝vs札幌 スタメン発表
[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 3 鈴木翔太
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 22 久富良輔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 25 中村涼
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 31 堀米悠斗
DF 47 西野奨太
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 35 原康介
MF 39 川原颯斗
MF 40 佐藤陽成
FW 23 大森真吾
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 5 福森晃斗
DF 25 大崎玲央
MF 11 青木亮太
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
監督
川井健太
※14:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 3 鈴木翔太
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 22 久富良輔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 25 中村涼
MF 6 世瀬啓人
MF 15 杉田真彦
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 31 堀米悠斗
DF 47 西野奨太
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 35 原康介
MF 39 川原颯斗
MF 40 佐藤陽成
FW 23 大森真吾
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 5 福森晃斗
DF 25 大崎玲央
MF 11 青木亮太
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
MF 16 長谷川竜也
FW 22 キングロード・サフォ
監督
川井健太