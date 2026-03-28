[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 31 栗栖汰志

DF 3 鈴木翔太

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

MF 7 松木駿之介

MF 10 菊井悠介

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 17 岡澤昂星

MF 22 久富良輔

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 25 中村涼

MF 6 世瀬啓人

MF 8 浅倉廉

MF 15 杉田真彦

MF 30 芹生海翔

FW 9 矢村健

FW 29 閑田隼人

監督

槙野智章

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 15 家泉怜依

DF 31 堀米悠斗

DF 47 西野奨太

MF 18 木戸柊摩

MF 27 荒野拓馬

MF 35 原康介

MF 39 川原颯斗

MF 40 佐藤陽成

FW 23 大森真吾

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 3 パク・ミンギュ

DF 5 福森晃斗

DF 25 大崎玲央

MF 11 青木亮太

MF 13 堀米勇輝

MF 14 田中克幸

MF 16 長谷川竜也

FW 22 キングロード・サフォ

監督

川井健太