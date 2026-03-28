TBSの井上貴博アナウンサー（41）の冠ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜後1・00）が28日、最終回を迎えた。

オープニングトークで、井上アナは「この番組は産声を上げたの2022年4月なんです」と説明。「2022年の4月の2日なんです。で、“あ、そうだ”と思って、昨日改めて初回の放送を聴き直してみたんですよ。聴いてられなかったです」と苦笑した。

「いろんなものにかみついて喧嘩腰だし、その“舐めんじゃねえ”とか言ってるし。何回止めたことか、途中で。ちょっともう自分できつくて。でさ、鼻息が荒いのよ。比喩表現じゃなくて、ただ鼻息がうるさい。確かに時代背景としては、コロナ禍だったからマスクしながらしゃべってて、喋りづらいっていうのはわかるけど、にしても、うるさい」と自らにツッコミを入れた。

「“舐めんじゃねえ！”ってやってるわけよ。もうずっと本当にこれ。昨日のことのように思い出せるから、意識的にかけていってた。前日も寝られないし、ずっとぐるぐる考えているし、今になって考えてみると、そこまで恥ずかしいくらいにエンジンかけられて、恥をかく経験って、宝だなって今、今も」と当時を振り返った。

「私で言うとテレビの生放送をありがたいことに15年ぐらい担当させてもらっている中で、言葉を選ばずに言うと、少しずつ見えてきた感じだったんですよね、テレビの生放送に関しては。もちろんわからないし、まだまだもうペーペーなんだけど、少しずつ見え始めた。なんとなく」と井上アナ。「そんな中で、自分の取り巻く環境を変えたい、変えないと自分が成長しないって強い思いがあって、その1つがラジオだった。で、やっぱ違うところに踏み出さなきゃいけないなっていうので“やりたいです”って話をして、たまたまこの会社の12階でプロデューサーに会って。もう10年ぶりぐらいの再会。そこで“ラジオ始めたいんですよ”って言って。“やりたいんだったらマジでやりましょうよ”ってその夜から企画書書いて、スポンサー回って、枠とって、ようやく実現できたこのラジオだったんです」と番組スタートの経緯を振り返った。

「良かった。でも、この丸4年考えてみると、今だから言えますけど、やっぱまあまあ辛かったんですよね」とぶっちゃけ。「こんな自分が自分でやりたい、追い込みたいって言った時だから。1人マッチポンプ」と苦笑しつつ「“ラジオって面白いでしょ？”とか、“ラジオって楽しいでしょ？”ってよく言われるんだけど、“そうなんだけど、やっぱり冠で、メインで持たせてもらった時の責任感でいうと、私の実力不足だから、楽しめるわけないな”っていう。でも、そんなこと周りには言えないじゃん。心の中では“ヤバいよ”て思いながら、周りには“いやラジオ楽しいです。ありがたいです”って言うのよ。自分が言ってる自分と、本当の自分の乖離（かいり）もなんかもう自分でわけわからなくなるし。本当メンタルやられていて、本当お恥ずかしい話。2年前、1年前一番だった」と明かした。

「本当お恥ずかしい話。“今週、仮病で休もうかな”と思って何回か電話しようと思ってるので」と告白。「そうなっててさ。あー、そうだったんだ。で、だからもうメンタルやられて。したら、今度は甲子園の件で号泣。またメンタルやられてみたいな。“何やってんだ、俺”みたいな。そうすると、“あ、こういう気持ちになるんだな”と思ったのが、ラジオ聞けなくなるんですよね。自分のラジオもそうだし、人のラジオも聴けなくなって。で、もうラジオが嫌いになるし、なんなら土曜日が嫌いなんだよね」と続けた。

「どっかでプロとして仕事するんだったら当然だよなというか」とも。それでも「言わなくていいことまで言うの。よくその頃口にしてたのは“久米宏さんの次”とか。“TBSアナウンサーは安住紳一郎さんだけじゃないんだ”みたいな。言わなくていいじゃん。思ってるの自由だけど、言わなくていいし。でも、自分の思いとしては、あえて言うことで、自分にプレッシャーをかけて退路を断つ。もう1つ、私が思っていたのは、“そういうこと言うやつが1人くらいいない組織ってつまんなくない？”とかって思ってたんだけど、言ってみたら言ってみたで、想定内なんだけど、まあ矢が飛んでくる。ケチョンケチョンに言われて、想定内のはずなんだけど、“俺も人間なんだ、心が痛むんだ”みたいな。そのサイクルに入るんだけど。でも、“あー、ダメだな”と思って、久米さんのラジオも過去の引っ張り出して、聴きまくって。安住さんのも聴きまくって。聴けば聴くほどさ、足がガタガタ震えてきて」と苦笑した。

「ようやく気づくのよ。本当に半年前くらい、本当にお恥ずかしいけど、今年に入ってからぐらいかもしれない。このラジオ畳みましょうかっていうぐらいのタイミングかもしれない、ようやく気づくんだよ。久米さんとか安住さんになれるはずないんだ。もっと言うと、なる必要なんてさらさらないんだ。だって俺だし。逆を言うと、先人たちも俺にはなれないんだって、よく聞くじゃん。で、頭では私、わかってたつもりなの。心で心底落ちたんだよね。そうすると、ようやく楽になるというか。で、そこで、エゴサをさほど必要としなくなったその時期なんですよ」と明かした。

「週末ノオト」の後を引き継いだ同番組は井上アナをメインパーソナリティーとして2022年4月に放送開始。平日は報道番組「Nスタ」のメーンキャスターとして連日出演する中でのスタートだった（現在は月〜木曜日担当）。今年2月28日の放送で、3月28日に番組が終了することを発表していた。