◇プロボクシング「TREASURE BOXING PROMOTION 12」WBA＆WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ 王者 レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）＜12回戦＞同級7位・谷口将隆（ワタナベ）（2026年4月3日 東京・後楽園ホール）

元WBO世界ミニマム級王者でWBO世界ライトフライ級4位、WBA同級7位の谷口将隆（32＝ワタナベ）の挑戦を受ける、WBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）が28日、都内のジムで練習を公開した。26日深夜に来日したばかりの王者は縄跳びやサンドバッグ打ちの軽めの練習を披露し「体調は100％整っている。試合が待ち遠しい」と笑みを浮かべた。

2団体王座の初防衛戦へ、同郷のレジェンドの強力なバックアップを受けた。母国プエルトリコのウマカオやリオ・グランデでの強化合宿では、WBA＆WBO統一世界ミニマム級王者オスカー・コラーゾ（29＝プエルトリコ）と約30ラウンドのスパーリングを実施。パウンド・フォー・パウンド（PFP＝全階級を通じての最強ランキング）で10位に位置する統一王者と谷口対策を重ね「コラーゾと一番やった。彼とやったことがとても大事だった」とうなずく。さらに史上初の7階級制覇王者で現WBA＆WBO統一女子世界フェザー級王者アマンダ・セラノ（38＝プエルトリコ）からの助言を受けたことも明かし、「相手の出方によって組み立て、対応する準備は整っている。皆さんにうそは言わない。KO勝ちする」と豪語した。

3度目の日本での試合となるサンティアゴは昨年3月にWBO王者だった岩田翔吉（30＝帝拳）に大差判定勝ちし王座を奪取。同12月には、WBA王者だった高見亨介（23＝同）に2―1判定勝ちし、王座を統一。日本人王者に連勝している“日本人キラー”だ。過去に「今の日本人ライトフライ級で（サンティアゴに）勝てるのは自分だけ」と話した、約3年3カ月ぶりの王者返り咲きを目指す谷口の発言については「オッケー、オッケー（笑い）。その努力をすればいい」と笑みを浮かべ、「ご成功を祈っているし、強い方が勝てばいい。ただ全ての面で私が勝っている。グレートな試合をして3連勝を狙う」と“上から目線”。WBC新王者となった岩田との再戦も歓迎し「3団体のタイトルを手にしたい」とベルト統一にも自身満々だった。

終始、余裕を漂わせた王者について、視察した谷口陣営の小口トレーナーは「向こうも必死感はあるように見えた。生半可な気持ちではないと思う」と気を引き締めた。

試合10日前の24日にスパーリングを打ち上げた谷口については「やれること全部やってどんな動きにも対応できるようにつくった」と自信をのぞかせ、「（サンティアゴは）追いかけても仕方ないので、向こうに来させて戦う。それがダメなら、どこでもぶったたいてやる気持ち。ベルトは置いていってもらう」と王座返り咲きへの自信を口にした。