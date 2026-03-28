トム・ホランド、プロモーションで飛び回るゼンデイヤをサポート パリにも同行
『スパイダーマン』での共演をきっかけに交際し、このほど極秘結婚が伝えられたトム・ホランドとゼンデイヤ。新作映画『The Drama（原題）』のプロモーションで大忙しのゼンデイヤと、そんな彼女をサポートするトムの姿がキャッチされた。
【写真】ゼンデイヤ、結婚指輪とみられるゴールドリング
ゼンデイヤがロバート・パティンソンと共演する『The Drama』は、クリストファー・ボルグリ脚本・監督による、結婚を控えたカップルに訪れた危機を描いた作品。
先日、極秘結婚が報じられたばかりのゼンデイヤが、映画のテーマを基にメソッドドレッシングを展開し、ウェディングドレスを思わせる白いドレス姿で各地のイベントに参加していることも注目を集めている。米ロサンゼルスで開催されたプレミアでは、ヴィヴィアン・ウェストウッドの白いシルクドレス姿を披露した。
その数日後、ロサンゼルスにて友人や小さな子どもたちと一緒にディナーに出かけるトムとゼンデイヤの姿がキャッチされた。極秘結婚報道後初の2ショットだったが、トムはボーダーTシャツにデニム、ベージュのキャップというカジュアルなコーデ。ゼンデイヤは黒いニットに白いゆったりとしたボトムスを合わせ、左手薬指には結婚指輪とみられるゴールドのリングが光っていた。
さらに24日には、フランス・パリにて、プレミアに向かうゼンデイヤとともに、ホテルから車に乗り込むトムの姿をキャッチ。レッドカーペットで写真撮影に応じる彼女を、建物のバルコニーから見つめるトムの姿や、ゼンデイヤの母とともに劇場の座席に着席するトムの姿も撮られた。
またこの翌日、ゼンデイヤはプロモーションに参加するため、レースのワンピースとコート、パンプスも白で統一したルックでホテルを出発。その後同じホテルから、白いTシャツにデニムとブルゾン、キャップを被ったトムが出てくる様子もキャッチされた。
トムとゼンデイヤは、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で婚約を公表。挙式の時期に注目が集まる中、ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、先日開催されたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットにて、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントし、トムと極秘挙式していたことが伝えられた。
2人は結婚について正式なコメントを出していないものの、ゼンデイヤは結婚指輪と思われるシンプルなゴールドのリングを着けて様々なイベントに出席しており、注目を集めている。
【写真】ゼンデイヤ、結婚指輪とみられるゴールドリング
ゼンデイヤがロバート・パティンソンと共演する『The Drama』は、クリストファー・ボルグリ脚本・監督による、結婚を控えたカップルに訪れた危機を描いた作品。
その数日後、ロサンゼルスにて友人や小さな子どもたちと一緒にディナーに出かけるトムとゼンデイヤの姿がキャッチされた。極秘結婚報道後初の2ショットだったが、トムはボーダーTシャツにデニム、ベージュのキャップというカジュアルなコーデ。ゼンデイヤは黒いニットに白いゆったりとしたボトムスを合わせ、左手薬指には結婚指輪とみられるゴールドのリングが光っていた。
さらに24日には、フランス・パリにて、プレミアに向かうゼンデイヤとともに、ホテルから車に乗り込むトムの姿をキャッチ。レッドカーペットで写真撮影に応じる彼女を、建物のバルコニーから見つめるトムの姿や、ゼンデイヤの母とともに劇場の座席に着席するトムの姿も撮られた。
またこの翌日、ゼンデイヤはプロモーションに参加するため、レースのワンピースとコート、パンプスも白で統一したルックでホテルを出発。その後同じホテルから、白いTシャツにデニムとブルゾン、キャップを被ったトムが出てくる様子もキャッチされた。
トムとゼンデイヤは、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で婚約を公表。挙式の時期に注目が集まる中、ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、先日開催されたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットにて、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントし、トムと極秘挙式していたことが伝えられた。
2人は結婚について正式なコメントを出していないものの、ゼンデイヤは結婚指輪と思われるシンプルなゴールドのリングを着けて様々なイベントに出席しており、注目を集めている。