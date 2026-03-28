本拠地アスレチックス戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのアスレチックスとの開幕戦に「7番・三塁」で先発し、メジャーデビューを果たした。3打数2安打1四球をマークし、チームの3-2のサヨナラ勝ちに貢献した。試合後にはチームメートから粋な“洗礼”を受け、仰天の表情を浮かべていた。

岡本は2-2で迎えた9回、2死走者なしから右前打を放つと、後続のクレメントが二塁打。三塁に進塁すると、続くヒメネスの適時打でサヨナラのホームを踏んだ。

試合後にはNHK-BSのインタビューに登場。サヨナラ勝ちの気持ちを聞かれ「いや、すごいですね」と答えると、そのタイミングで後ろからやってきた同僚のゲレーロJr.らが岡本に水を浴びせた。びしょびしょになった岡本は目を見開き冷たそう。かけた選手は逃げていった。

球団公式Xが実際の動画を公開。日本人ファンからは「いいチームに入ったね」「ブルージェイズ雰囲気良さそうだよな」「岡本さん、いい反応するな」「ヒッ!!!!ってなってるおかもっちゃんかわいいwwww」「めっちゃ素で反応してる」など、爆笑の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）