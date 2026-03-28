歌手・相川七瀬が27日、自身のインスタグラムを更新し、娘とのヨーロッパ旅行の様子を伝えた。



【写真】娘と女子旅 2人で協力 石畳のシルエットがエモすぎる

相川は「娘と2人 女子旅です」と記された投稿に添えられたのは「Sweden, Europe」の文字。「vacances」と記していた前日26日は「Finland」で、機内からの撮影した写真や座席での横顔をアップしている。また、別の投稿では「お休みは大事ですね 束の間の休息」と、くつろぐ姿やピザの写真を公開していた。



21日に国学院大大学院の学位記授与式を終えたことを報告しているが、当時と比べると投稿した写真の髪はかなり明るくなった印象を受ける。「雑貨屋さんまわったりして 楽しい」と母娘2人旅を満喫している様子。2人で輪をつくる仲むつまじいシルエットの2ショットも添えた。



相川は1975年生まれ、大阪府出身。95年に｢夢見る少女じゃいられない」でデビューした。2001年に結婚し、同年に長男、07年に次男、12年に長女を出産。25年9月に自身の公式サイトで離婚していたことを発表している。



ファンからは「娘ちゃんおっきくなったねー」「娘さんとのスウェーデン旅行、楽しんで下さい」「たまには女同士もいいね」「シルエットが可愛い」といった声に加え、明るくなった髪色に「とても良くお似合いです」とのコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）